09.07.2025
Смотреть онлайн Timeo Bretin - Джанлука Каденассо 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Timeo Bretin — Джанлука Каденассо . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Timeo Bretin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Timeo Bretin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Timeo Bretin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Timeo Bretin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
67%
73%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
