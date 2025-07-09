Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
09.07.2025

Смотреть онлайн Мэй Малидж - Адриа Сориано Баррера 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Мэй МалиджАдриа Сориано Баррера . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Roda de Bara
Мэй Малидж
Завершен
(2:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
09 июля 2025
Адриа Сориано Баррера
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мэй Малидж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мэй Малидж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мэй Малидж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Мэй Малидж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Мэй Малидж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
59%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
32%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
7 Января
22:30
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
7 Января
20:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
7 Января
22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
7 Января
22:30
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
7 Января
23:15
Парма Парма
Интер Милан Интер Милан
7 Января
22:45
Бернли Бернли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
7 Января
23:15
Наполи Наполи
Верона Верона
7 Января
20:30
Лацио Лацио
Фиорентина Фиорентина
7 Января
22:45
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
7 Января
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA