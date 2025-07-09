09.07.2025
Смотреть онлайн Фаусто Табакко - Gianluca Carlini 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Фаусто Табакко — Gianluca Carlini . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фаусто Табакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Фаусто Табакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фаусто Табакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Фаусто Табакко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Фаусто Табакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Фаусто Табакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Фаусто Табакко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Фаусто Табакко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Фаусто Табакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Фаусто Табакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Фаусто Табакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Фаусто Табакко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
79%
45%
Реализация брейк - пойнтов
62%
100%
