08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Бастьен Прод'омм — Джоэл Шварцлер . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Бастьен Прод'омм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Бастьен Прод'омм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
47%
83%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
