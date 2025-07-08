08.07.2025
Смотреть онлайн Адан Фрейре Да Сильва - Янис Газуани Дюран 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Адан Фрейре Да Сильва — Янис Газуани Дюран . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адан Фрейре Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Янис Газуани Дюран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Адан Фрейре Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Адан Фрейре Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Янис Газуани Дюран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Адан Фрейре Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Адан Фрейре Да Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Адан Фрейре Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Янис Газуани Дюран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Адан Фрейре Да Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Адан Фрейре Да Сильва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Адан Фрейре Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Адан Фрейре Да Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
63%
71%
Реализация брейк - пойнтов
29%
75%
