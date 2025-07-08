08.07.2025
Смотреть онлайн Томас Форел - Andrea Motta 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Томас Форел — Andrea Motta . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(4:6, 6:3, 7:6)
(4:6, 6:3, 7:6)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrea Motta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Andrea Motta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Томас Форел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Томас Форел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Andrea Motta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Томас Форел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
82%
70%
Реализация брейк - пойнтов
14%
33%
Комментарии к матчу