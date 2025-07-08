08.07.2025
Смотреть онлайн Абедаллах Шельбах - Luis Garcia Paez 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Абедаллах Шельбах — Luis Garcia Paez . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:17 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Абедаллах Шельбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Абедаллах Шельбах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Абедаллах Шельбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Абедаллах Шельбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Абедаллах Шельбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Абедаллах Шельбах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Абедаллах Шельбах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Абедаллах Шельбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Абедаллах Шельбах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Абедаллах Шельбах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Абедаллах Шельбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Абедаллах Шельбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
77%
55%
Реализация брейк - пойнтов
45%
0%
