Текстовая трансляция

Гейм 1 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 22 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 24 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 26 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40