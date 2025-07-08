08.07.2025
Смотреть онлайн Диего Ф. Флорес - Фацзин Сунь 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Диего Ф. Флорес — Фацзин Сунь . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(6:4, 4:6, 2:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Фацзин Сунь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Фацзин Сунь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Фацзин Сунь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
61%
76%
Реализация брейк - пойнтов
18%
29%
