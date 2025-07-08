08.07.2025
Смотреть онлайн Олаф Печковски - Доминик Палан 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Олаф Печковски — Доминик Палан . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:50 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(7:5, 0:0)
1 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Олаф Печковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Олаф Печковски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Олаф Печковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Олаф Печковски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Олаф Печковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Олаф Печковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Олаф Печковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Олаф Печковски
Доминик Палан
1 победа
0 побед
100%
0%
29.07.2025
Доминик Палан
0:2
Олаф Печковски
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
76%
58%
Реализация брейк - пойнтов
27%
40%
Комментарии к матчу