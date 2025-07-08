08.07.2025
Смотреть онлайн Менелаос Эфстафиу - Антуан Бергер 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Менелаос Эфстафиу — Антуан Бергер . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:2, 7:5)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Melios Efstathiou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Melios Efstathiou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Melios Efstathiou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
71%
54%
Реализация брейк - пойнтов
71%
40%
Комментарии к матчу