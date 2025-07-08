08.07.2025
Смотреть онлайн Khodzhaeva/Svahn - Дессолис/Дессолис 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja WD: Khodzhaeva/Svahn — Дессолис/Дессолис . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja WD
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дессолис/Дессолис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дессолис/Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Khodzhaeva/Svahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Дессолис/Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Khodzhaeva/Svahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Дессолис/Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дессолис/Дессолис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Khodzhaeva/Svahn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дессолис/Дессолис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Khodzhaeva/Svahn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дессолис/Дессолис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дессолис/Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Khodzhaeva/Svahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Khodzhaeva/Svahn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Дессолис/Дессолис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дессолис/Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Дессолис/Дессолис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Khodzhaeva/Svahn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дессолис/Дессолис - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
53%
67%
Реализация брейк - пойнтов
43%
56%
Комментарии к матчу