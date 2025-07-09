09.07.2025
Смотреть онлайн Monika Stankiewicz - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Monika Stankiewicz — Ламис Алхуссейн Абдель Азиз . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Monika Stankiewicz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Monika Stankiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Monika Stankiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Monika Stankiewicz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Monika Stankiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Monika Stankiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Monika Stankiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Monika Stankiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
46%
46%
Реализация брейк - пойнтов
40%
57%
