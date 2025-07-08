08.07.2025
Смотреть онлайн Оскар Хосе Гутиеррез - Николас Роберт 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Оскар Хосе Гутиеррез — Николас Роберт . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:08 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
70%
62%
Реализация брейк - пойнтов
80%
14%
Комментарии к матчу