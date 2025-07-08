08.07.2025
Смотреть онлайн Михаэль Чжу - Andrea Colombo 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Михаэль Чжу — Andrea Colombo . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:02 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Andrea Colombo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Andrea Colombo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Andrea Colombo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Andrea Colombo - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
65%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу