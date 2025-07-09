09.07.2025
Смотреть онлайн Сандра Самир - Сакура Хосоги 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Сандра Самир — Сакура Хосоги . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сандра Самир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сандра Самир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сандра Самир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сакура Хосоги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сандра Самир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Сакура Хосоги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сандра Самир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Сакура Хосоги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
54%
67%
Реализация брейк - пойнтов
17%
62%
