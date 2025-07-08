08.07.2025
Смотреть онлайн Эвелина Ласкевич - Анастасия Гасанова 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Эвелина Ласкевич — Анастасия Гасанова . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:3, 4:6, 0:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эвелина Ласкевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Эвелина Ласкевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Эвелина Ласкевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Эвелина Ласкевич
Анастасия Гасанова
0 побед
1 победа
0%
100%
16.10.2025
Эвелина Ласкевич
0:2
Анастасия Гасанова
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
11
Выигрыш первой подачи
40%
53%
Реализация брейк - пойнтов
78%
77%
