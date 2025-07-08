08.07.2025
Смотреть онлайн Баракат Оиинломо Куадре - Дарья Кудашова 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Баракат Оиинломо Куадре — Дарья Кудашова . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(7:6, 1:6, 5:7)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Баракат Оиинломо Куадре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дарья Кудашова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Баракат Оиинломо Куадре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дарья Кудашова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Дарья Кудашова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Баракат Оиинломо Куадре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Баракат Оиинломо Куадре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Баракат Оиинломо Куадре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дарья Кудашова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Баракат Оиинломо Куадре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дарья Кудашова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дарья Кудашова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Баракат Оиинломо Куадре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Дарья Кудашова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Дарья Кудашова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Баракат Оиинломо Куадре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Баракат Оиинломо Куадре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Баракат Оиинломо Куадре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Баракат Оиинломо Куадре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Дарья Кудашова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Баракат Оиинломо Куадре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Дарья Кудашова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 32 - Дарья Кудашова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
12
6
Выигрыш первой подачи
52%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу