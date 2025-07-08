08.07.2025
Смотреть онлайн Хироми Абе - Мальвина Ровинска 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Хироми Абе — Мальвина Ровинска . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(3:6, 6:3, 6:2)
(3:6, 6:3, 6:2)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мальвина Ровинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мальвина Ровинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мальвина Ровинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Мальвина Ровинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
62%
55%
Реализация брейк - пойнтов
75%
31%
Комментарии к матчу