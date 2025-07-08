08.07.2025
Смотреть онлайн Manel L Juncadella - Алан Сау Франко 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Manel L Juncadella — Алан Сау Франко . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(6:4, 4:6, 1:0)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алан Сау Франко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алан Сау Франко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алан Сау Франко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алан Сау Франко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алан Сау Франко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алан Сау Франко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алан Сау Франко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алан Сау Франко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алан Сау Франко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алан Сау Франко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
64%
62%
Реализация брейк - пойнтов
21%
38%
