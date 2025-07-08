08.07.2025
Смотреть онлайн Кузеи Цекирге - Леонид Шейгезихт 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Кузеи Цекирге — Леонид Шейгезихт . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кузеи Цекирге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кузеи Цекирге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кузеи Цекирге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кузеи Цекирге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Кузеи Цекирге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
59%
81%
Реализация брейк - пойнтов
12%
62%
Комментарии к матчу