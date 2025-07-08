08.07.2025
Смотреть онлайн Роджер Паскуаль Ферра - Ричард Зусман 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Роджер Паскуаль Ферра — Ричард Зусман . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(6:2, 7:5)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
60%
39%
Реализация брейк - пойнтов
86%
75%
