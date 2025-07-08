08.07.2025
Смотреть онлайн Андре Сейдина - Альваро Буэно Хил 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Андре Сейдина — Альваро Буэно Хил . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Альваро Буэно Хил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Альваро Буэно Хил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Андре Сейдина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Альваро Буэно Хил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Андре Сейдина
Альваро Буэно Хил
1 победа
0 побед
100%
0%
09.07.2025
Альваро Буэно Хил
0:2
Андре Сейдина
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
62%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
