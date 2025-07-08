Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Меган Хаусер - Tian Jialin 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Меган ХаусерTian Jialin . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Monastir
Меган Хаусер
Завершен
(6:7, 7:5, 1:0)
2 : 1
08 июля 2025
Tian Jialin
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

История последних встреч

Меган Хаусер
Меган Хаусер
Tian Jialin
Меган Хаусер
0 побед
1 победа
0%
100%
09.07.2025
Меган Хаусер
Меган Хаусер
1:2
Tian Jialin
Tian Jialin
Обзор

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
56%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу
