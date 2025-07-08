08.07.2025
Смотреть онлайн Арабелла Коллер - Мерна Рефаат 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Арабелла Коллер — Мерна Рефаат . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Арабелла Коллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Арабелла Коллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Арабелла Коллер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
40%
58%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
