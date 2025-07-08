08.07.2025
Смотреть онлайн Кристиана Сидорова - Юдит П Сааведра 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Кристиана Сидорова — Юдит П Сааведра . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юдит П Сааведра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юдит П Сааведра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Юдит П Сааведра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
6
9
Выигрыш первой подачи
63%
54%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
