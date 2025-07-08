08.07.2025
Смотреть онлайн Джулия Адамс - Victoria Milovanova 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Джулия Адамс — Victoria Milovanova . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(7:5, 5:7, 1:0)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джулия Адамс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Victoria Milovanova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Victoria Milovanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джулия Адамс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джулия Адамс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Victoria Milovanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джулия Адамс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джулия Адамс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джулия Адамс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джулия Адамс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Victoria Milovanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Джулия Адамс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Джулия Адамс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джулия Адамс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Джулия Адамс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Victoria Milovanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Victoria Milovanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Джулия Адамс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Victoria Milovanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Victoria Milovanova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
56%
56%
Реализация брейк - пойнтов
55%
32%
