08.07.2025
Смотреть онлайн Найктха Бэйнс - Эшли Лэйхи 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Найктха Бэйнс — Эшли Лэйхи . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Найктха Бэйнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Найктха Бэйнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
75%
76%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу