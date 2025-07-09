09.07.2025
Смотреть онлайн Дев Жавиа - Висмам Абдеррахман 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Дев Жавиа — Висмам Абдеррахман . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дев Жавиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дев Жавиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
56%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
