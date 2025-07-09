09.07.2025
Смотреть онлайн Николас Джон Джадун - Артур Кукасян 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Николас Джон Джадун — Артур Кукасян . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Кукасян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Артур Кукасян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
69%
64%
Реализация брейк - пойнтов
80%
60%
