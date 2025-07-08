08.07.2025
Смотреть онлайн Мария Андриенко - Даниэль Дейли 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Casablanca: Мария Андриенко — Даниэль Дейли . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Casablanca
Завершен
(6:2, 5:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мария Андриенко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
10
Выигрыш первой подачи
62%
38%
Реализация брейк - пойнтов
58%
40%
Комментарии к матчу