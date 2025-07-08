08.07.2025
Смотреть онлайн Тоуфик Сахтали - Сиан Магуайр 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Тоуфик Сахтали — Сиан Магуайр . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Сиан Магуайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сиан Магуайр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Сиан Магуайр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
77%
44%
Реализация брейк - пойнтов
56%
33%
