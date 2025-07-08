08.07.2025
Смотреть онлайн Сириль Вандермерш - Григорий Ломакин 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Сириль Вандермерш — Григорий Ломакин . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(5:7, 6:2, 6:4)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
68%
56%
Реализация брейк - пойнтов
30%
67%
Комментарии к матчу