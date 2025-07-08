08.07.2025
Смотреть онлайн Дженнифер Ружжери - Margaux Maquet 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Casablanca: Дженнифер Ружжери — Margaux Maquet . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Casablanca
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
57%
26%
Реализация брейк - пойнтов
57%
43%
Комментарии к матчу