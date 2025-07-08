08.07.2025
Смотреть онлайн Максенс Ривет - Самир Хамза Регуир 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Максенс Ривет — Самир Хамза Регуир . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 3:6, 7:6)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Максенс Ривет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Максенс Ривет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Максенс Ривет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Максенс Ривет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Максенс Ривет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Максенс Ривет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Максенс Ривет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Максенс Ривет
Самир Хамза Регуир
0 побед
1 победа
0%
100%
29.08.2025
Максенс Ривет
1:2
Самир Хамза Регуир
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
63%
57%
Реализация брейк - пойнтов
100%
45%
Комментарии к матчу