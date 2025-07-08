08.07.2025
Смотреть онлайн Осеан Бабел - Джессика Бертольдо 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Casablanca: Осеан Бабел — Джессика Бертольдо . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Casablanca
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джессика Бертольдо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Джессика Бертольдо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джессика Бертольдо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джессика Бертольдо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джессика Бертольдо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джессика Бертольдо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Джессика Бертольдо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
50%
53%
Реализация брейк - пойнтов
70%
57%
