08.07.2025
Смотреть онлайн Anton Shepp - Билли Блэйдс 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Anton Shepp — Билли Блэйдс . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(7:6, 7:6)
(7:6, 7:6)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Билли Блэйдс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Anton Shepp - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Билли Блэйдс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Билли Блэйдс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Anton Shepp - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Anton Shepp - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Билли Блэйдс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
10
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
78%
78%
Реализация брейк - пойнтов
20%
100%
Комментарии к матчу