08.07.2025
Смотреть онлайн Григорий Шебекин - Владислав Мелнич 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Григорий Шебекин — Владислав Мелнич . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 4:6, 0:0)
1 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Владислав Мелнич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Владислав Мелнич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Владислав Мелнич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Григорий Шебекин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Владислав Мелнич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Григорий Шебекин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Владислав Мелнич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Владислав Мелнич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Григорий Шебекин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Владислав Мелнич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Владислав Мелнич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Григорий Шебекин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Владислав Мелнич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Владислав Мелнич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
60%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
