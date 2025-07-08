08.07.2025
Смотреть онлайн Tian/Xiao - Shaikh/Zhao 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest WD: Tian/Xiao — Shaikh/Zhao . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:03 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest WD
Завершен
(5:7, 5:7)
(5:7, 5:7)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tian/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tian/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Tian/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Shaikh/Zhao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Shaikh/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Shaikh/Zhao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Tian/Xiao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Shaikh/Zhao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Tian/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Shaikh/Zhao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Shaikh/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Shaikh/Zhao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Shaikh/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Shaikh/Zhao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Tian/Xiao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Shaikh/Zhao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Shaikh/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Tian/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Tian/Xiao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Tian/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Shaikh/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Tian/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Shaikh/Zhao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Shaikh/Zhao - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
52%
63%
Реализация брейк - пойнтов
44%
55%
Комментарии к матчу