08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Sebastiano Cocola — Уилльям Макленнахан . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:23 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Sebastiano Cocola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Уилльям Макленнахан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Уилльям Макленнахан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sebastiano Cocola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Уилльям Макленнахан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Уилльям Макленнахан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Sebastiano Cocola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Уилльям Макленнахан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
59%
67%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
