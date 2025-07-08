08.07.2025
Смотреть онлайн Оскар Ласидес - Бернардо Мунк Меса 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Оскар Ласидес — Бернардо Мунк Меса . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(7:5, 4:1)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Оскар Ласидес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
71%
64%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
