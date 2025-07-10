10.07.2025
Смотреть онлайн Денис Клок - Самуэле Сегетти 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Денис Клок — Самуэле Сегетти . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Денис Клок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Денис Клок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Денис Клок - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Денис Клок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Денис Клок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
73%
60%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу