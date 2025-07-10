10.07.2025
Смотреть онлайн Андреа Фиорентини - Андрей Радойчич 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Андреа Фиорентини — Андрей Радойчич . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Андрей Радойчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Андрей Радойчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Андрей Радойчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
80%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу