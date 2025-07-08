08.07.2025
МСК
ITF M25 Kassel MD
Завершен
(6:1, 5:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nesterov/Ovcharenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Nesterov/Ovcharenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Nesterov/Ovcharenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Nesterov/Ovcharenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Nesterov/Ovcharenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Gomez/Hsu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Nesterov/Ovcharenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Nesterov/Ovcharenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Nesterov/Ovcharenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Gomez/Hsu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Nesterov/Ovcharenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Nesterov/Ovcharenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Nesterov/Ovcharenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Gomez/Hsu - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
86%
44%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
