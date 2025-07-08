08.07.2025
Смотреть онлайн Georgi Georgiev - Вук Радженович 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Georgi Georgiev — Вук Радженович . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:12 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Georgi Georgiev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Georgi Georgiev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Georgi Georgiev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Georgi Georgiev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Georgi Georgiev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Georgi Georgiev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Georgi Georgiev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
92%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу