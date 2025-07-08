08.07.2025
Смотреть онлайн Petkovic/Safonov - Jovic/Stanisavljevic 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja MD: Petkovic/Safonov — Jovic/Stanisavljevic . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:31 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja MD
Завершен
(2:6, 6:4, 1:0)
(2:6, 6:4, 1:0)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Petkovic/Safonov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Jovic/Stanisavljevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jovic/Stanisavljevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Jovic/Stanisavljevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Jovic/Stanisavljevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Jovic/Stanisavljevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Petkovic/Safonov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Jovic/Stanisavljevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jovic/Stanisavljevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jovic/Stanisavljevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Petkovic/Safonov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jovic/Stanisavljevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Petkovic/Safonov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jovic/Stanisavljevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Petkovic/Safonov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Petkovic/Safonov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Petkovic/Safonov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Petkovic/Safonov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
83%
75%
Реализация брейк - пойнтов
100%
43%
Комментарии к матчу