08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja MD: Bellifemine/Caruso — Radovanovic/Skobelev . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:18 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja MD
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Radovanovic/Skobelev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Bellifemine/Caruso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Bellifemine/Caruso - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Radovanovic/Skobelev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Radovanovic/Skobelev - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
80%
78%
Реализация брейк - пойнтов
17%
50%
Комментарии к матчу