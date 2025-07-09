09.07.2025
Смотреть онлайн Хололвам Монтаси - Тимоти Карлссон Сегер 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Хололвам Монтаси — Тимоти Карлссон Сегер . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хололвам Монтаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тимоти Карлссон Сегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хололвам Монтаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Тимоти Карлссон Сегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хололвам Монтаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Хололвам Монтаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
69%
63%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
