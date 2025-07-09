09.07.2025
Элена Ямшиди - Жаклин Кабай Авад 09.07.2025
Матч турнира ITF W35 Hillcrest: Элена Ямшиди — Жаклин Кабай Авад . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(6:2, 4:6, 3:6)
1 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Элена Ямшиди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Элена Ямшиди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Jacqueline C Awad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Элена Ямшиди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Jacqueline C Awad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Элена Ямшиди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Элена Ямшиди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Jacqueline C Awad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Jacqueline C Awad - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jacqueline C Awad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Jacqueline C Awad - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jacqueline C Awad - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jacqueline C Awad - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Jacqueline C Awad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Jacqueline C Awad - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Элена Ямшиди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Jacqueline C Awad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Jacqueline C Awad - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Jacqueline C Awad - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Jacqueline C Awad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
12
Выигрыш первой подачи
56%
67%
Реализация брейк - пойнтов
55%
44%
