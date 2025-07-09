Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Ясмин Вагнер - Lavinia Luciano 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Ясмин ВагнерLavinia Luciano . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Hillcrest
Ясмин Вагнер
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
09 июля 2025
Lavinia Luciano
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ясмин Вагнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ясмин Вагнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Lavinia Luciano - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ясмин Вагнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ясмин Вагнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ясмин Вагнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ясмин Вагнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
5
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
51%
57%
Реализация брейк - пойнтов
33%
58%
