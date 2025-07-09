09.07.2025
Смотреть онлайн Паавани Паатхак - Астрид Сиротте 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Паавани Паатхак — Астрид Сиротте . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:31 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Паавани Паатхак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Паавани Паатхак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Паавани Паатхак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Паавани Паатхак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Астрид Сиротте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
49%
74%
Реализация брейк - пойнтов
17%
62%
